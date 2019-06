Les ordinations 2019 dans le diocèse de Fréjus Toulon

Jour de Joie pour les catholiques du diocèse de Fréjus Toulon, trois nouveaux prêtres Pierre-Guilhem Chapotin, Tanguy Pouliquen et Joseph-Marie Sallé ont été ordonnés prêtres et 7 diacres Alexis Angama, Jean-Eudes Blandin de Chalain, Jacques Dricot, Gabriel Lentini, Jésus David Pazos Belisario, Simon Rebeccai et Germain Sosa Carrelo.

Lors de son homélie Mgr Dominique Rey, évêque du diocèse de Fréjus Toulon les a exhorté à toujours se rappeler la beauté de leur vocation et à ne pas perdre leur enthousiasme.

"Etre prêtre ou diacre du Christ dans une Eglise et un monde en pleine transformation

reste aujourd’hui un énorme défi : celui du célibat dans un contexte qui valorise

l’épanouissement sexuel et où prévaut l’émotionnel ; celui d’une simplicité de vie,

d’une sobriété évangélique tandis que le matérialisme mercantile impose ses

standards : celui de l’obéissance à l’Eglise alors que celle-ci est décriée et que

l’individualisme exalte les revendications personnelles.

On ne peut relever ce défi de devenir diacre ou prêtre qu’en revenant sans cesse au

noyau dur et intangible du ministère presbytéral ou diaconal, à son essence, à un

appel qui s’origine en Dieu, même s’il passe par des médiations humaines, pour le

servir dans l’Eglise et dans le monde.

Ce n’est que du Christ que le prêtre ou le diacre reçoit sa véritable identité. Cette

identité ne procède pas d’idées ou d’attentes que l’on projette sur lui et sur son

ministère. Son choix de vie s’enracine dans l’appel du Christ pour le salut des

hommes.

Aujourd’hui, les choix de vie de nos contemporains sont, soit imposés du dehors (par

contrainte, par dépit ou par défaut ; par exemple, on choisira un boulot alimentaire ou

des études peu contraignantes) ; ou bien les choix de vie sont uniquement dictés en

vue de la réalisation de soi, en vue de son propre épanouissement et donc appelés à

se modifier dans le temps au gré de nos désirs évolutifs, ou selon le regard des

autres ; je me choisis car je veux me construire par moi-même.

Rappelons-nous les paroles de Jésus : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est

moi qui vous ai choisis » (Jn 15, 16). Ou encore : « Nul ne peut venir à moi si le Père

ne l’attire. » (Jn 6)

Oui, l’appel de Dieu nous précède et nous déporte de nos propres projets. Il

provoque une déprise de soi. Il sollicite notre liberté, notre volonté, notre fidélité afin

qu’il soit accueilli, approfondi, personnalisé. Ce que l’on appelle le « caractère

sacramentel » de la prêtrise et du diaconat, exprime l’idée d’une appartenance

indélébile, irrévocable, inaliénable au Christ et à sa mission rédemptrice, mais aussi

l’assurance constante de sa grâce pour l’imiter, le signifier, l’annoncer dans le service

de son Eglise. Par l’ordination, configurés au Christ prêtre et serviteur de ses frères,

le prêtre et le diacre reçoivent en même temps une mission et l’aptitude à l’accomplir.

Dieu promet au prêtre et au diacre qu’il sera toujours avec eux et que malgré leurs

pauvretés, en passant parfois à travers elles, Il continuera, grâce à eux, son œuvre

de salut.

Le prêtre et le diacre doivent vivre du Christ afin d’amener les gens au Christ. Si la

Parole de Dieu, Jésus-Christ, prend forme en eux et vit en eux, alors ils pourront

aider les autres à rencontrer Jésus. L’être du prêtre ou du diacre précède son agir et

nourrit sa façon d’être, sa relation à autrui, sa manière d’aimer, de représenter Jésus.

Un pèlerin qui était venu à Ars par curiosité, eut l’opportunité de rencontrer par pure

providence Jean-Marie-Vianney et il témoignait : « Je crois bien que j’ai vu Dieu au

travers d’un homme ». Au procès de béatification du St Curé d’Ars, Guillaume

Villiers, son voisin, disait : « Quand on était à côté de lui, on avait envie d’être

meilleur. »

J’ai eu moi-même cette impression à côtoyant à plusieurs reprises St Jean-Paul II :

de sa personne se dégageait une sorte d’évidence de la foi, de roc solide, de

paternité pleinement assumée. Ainsi, l’Evangile transforme les personnes en faisant

pénétrer en elles la sainteté de Dieu.

Le vecteur de la vie d’un prêtre ou d’un diacre, c’est l’enthousiasme.

Etymologiquement, ce mot d’origine grecque signifie : avoir en soi l’Esprit de Dieu.

L’enthousiasme n’est pas un emballement émotionnel. Il ne se confond pas avec une

exubérance passionnée, un transport des sens. Il y a un enthousiasme sobre,

mesuré et contenu, que la tradition spirituelle nomme « la sobre ébriété », « la sobre

ivresse ». Dans la liturgie eucharistique, les Gloria, Hosanna, Alleluia expriment cette

jubilation de la Communauté qui se constitue à partir de la célébration de la Pâque

du Christ.

Cet enthousiasme doit résonner dans la vie de chaque prêtre ou diacre. Car

l’enthousiasme se trouve originellement et ultimement en Dieu. « On ne peut trouver

qu’en Dieu le vrai bonheur ». (St Augustin). Cette joie trinitaire est celle du Père qui

engendre son Fils de toute éternité ; c’est celle du Fils qui se reçoit du Père et se

donne au monde en vue de son salut ; celle de l’Esprit-Saint, fruit de leur amour

mutuel et qui est répandu dans nos cœurs par l’entremise de l’Eglise et du ministère

des prêtres et des diacres.

L’enthousiasme du prêtre ou du diacre consiste à se recevoir de Dieu, de se savoir

choisi et béni par le Seigneur, afin de Le donner entièrement au monde par la

mission. « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons à vous aussi,

afin que vous soyez en communion avec nous. Et notre communion est communion

avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. Et nous vous écrivons cela pour que votre

joie soit parfaite ». (1 Jn 1)

L’enthousiasme du pasteur le rapporte à la croix du Seigneur qui donne sa vie. La

joie chrétienne est par nature oblative. Elle naît et vit du don de soi. Elle est le fruit de

la sainteté. « Il n’est au monde qu’une tristesse, celle de ne pas être un saint »,

écrivait Léon Bloy. « En Dieu tout est joie car en Dieu tout est don », commentait

encore Léon Bloy. Sans l’enthousiasme de ses ministres, l’Eglise ne peut pas vivre ni

grandir. Elle s’éteint. « Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps ! je le répète,

réjouissez-vous ! Le Seigneur est proche », chante la lettre aux Philippiens. (Ph 4, 4)

L’enthousiasme pour Dieu et pour la mission se reçoit de Dieu, mais elle a besoin, en

quelque sorte, d’une « corde humaine » sur laquelle la joie de l’Esprit-Saint peut

vibrer. L’artiste divin sème l’enthousiasme, mais il a besoin des « cordes » que nous

sommes pour produire des sons. Il a besoin de communautés vivantes et fraternelles

pour « porter l’écho » de sa joie.

Cette « hilaris mentis » comme le disent les Anciens, cette « gaieté du cœur », se

développe pour chaque prêtre ou diacre à partir d’une absolue confiance en la grâce

reçue. Dieu ne nous fera jamais défaut. Dieu est avec nous, en nous, au-delà de nos

tristesses, plus profondément que nos déceptions pastorales ou que nos épreuves

personnelles. Cet enthousiasme qui est un don de l’Esprit-Saint rejaillit à chaque

messe. Il est de nature pascale. C’est la joie du salut, de l’amour plus fort que la

mort, de la communion avec tous les saints du Ciel autour de l’Agneau Vainqueur.

Face aux perturbations atmosphériques qui ennuagent l’Eglise, face aux secousses

médiatiques liées aux abandons ou aux abus de certains ministres, il faut revenir

sans cesse à la raison d’être du prêtre et du diacre ; à la beauté d’une vocation qui

se trouve au cœur de la vie de l’Eglise et qui se comprend à partir d’elle ; bref, à

cette jubilation d’être prêtre ou diacre.

Chers frères, la joie de ce jour d’ordination sera victorieuse des tentations que vous

rencontrerez en chemin, pour peu que vous soyez fidèles à l’entretenir, à

l’approfondir, à l’enraciner dans l’amour de l’Eglise, à en rayonner par votre charité

pastorale. Cette allégresse d’avoir d’avoir été appelé, d’appartenir au Seigneur, de lui

être configuré, d’être humblement l’instrument de sa rédemption, cette joie de vous

donner vous-mêmes à vos frères en leur donnant le Christ. Cette joie que le monde

ne pourra pas vous ravir ! "

+ Dominique Rey

La Castille, le 30 juin 2019