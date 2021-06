Les ordinations, le camp vélo et la FIRE

Comme chaque semaine, on fait le point sur ce qui fait l'actualité de notre Diocèse, avec notre évêque, Mgr Yves Le Saux.



Au sommaire:



La FIRE, formation chrétienne de 3 ans proposée aux chrétiens de la Sarthe : Pourquoi est-il important de former son intelligence ?



Le camps vélo avec 90 jeunes : sport, catéchèse, prière commune, vie fraternelle : une expérience de culture et de vie chrétienne, dont le thème est cette année " osons rêver ".



Les ordinations de deux nouveaux prêtres : Les prêtres sont des baptisés qui reçoivent un don pour être au service du peuple de Dieu, au nom de Jésus bon berger. Au nom du Christ le prêtre va nourrir ses frères et sœurs pour leur permettre de grandir dans la sainteté.



Dieu appelle qui Il veut et l’homme répond librement.



Que les chrétiens puissent permettre par leur vie à ceux qui sont appelés de répondre.



Il n’y a pas une crise des vocations mais une crise de la vie chrétienne.