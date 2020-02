Les outils de développement personnel sont-ils "chrétiens-compatibles" ?

Mieux se connaître, mieux entrer en relation, trouver sa liberté intérieure, découvrir ses talents ou les laisser fructifier: autants de bienfaits attendus des différentes techniques ou outils de développement personnel. Outils ou pratiques qui, depuis une vingtaine d'année, grossissent les rayons des librairies et les pages d'Internet.

"J'ai voulu mieux comprendre comment je fonctionnais. Je me suis vite rendue compte que cela me servait dans mes relations aux autres. Et le lien avec ma spiritualité a été évident : la Bible invite à aller à l'intérieur de soi et à nous connecter à quelque chose de très profond !" témoigne Catherine Schoubrenner. Catho engagée dans sa paroisse de Thônes et dans le Diocèse d'Annecy, Catherine a testé différentes pratiques. Elle enseigne le Qi Gong.

"Mieux se connaître et s'aimer, c'est un bon préalable pour Aimer son prochain. Il y a dans tout cela un chemin qui permet de dire oui à la Vie et à la Bonne Nouvelle de l'Evangile" renchérit Marie-Laure Goujet. Formatrice chrétienne en Ennéagramme, EFT et autres outils, elle a creusé cette voie en lien avec son Diocèse de Saint-Etienne.

"JÉSUS NOUS INVITE À DEVELOPPER TOUT CE QUI EST POSITIF EN NOUS"

On ne trouve évidemment pas de mention explicite dans la Bible de toutes les techniques en vogue en ce moment. "Mais quand il chasse les démons, par exemple, Jésus fait du développement personnel !" analyse le Père Joël Pralong, supérieur du Séminaire de Sion (Suisse) et auteur de livres de développement personnel.

"Par tous ces gestes de guérison, Jésus favorise l'Union en soi-même pour pouvoir mieux accueillir les autres et Dieu. Il nous invite à développer le don de Dieu qui est en nous. Tout ce qui est positif ".

"Les autres sagesses ou religions sont aussi riches d'outils qui peuvent nourrir la spiritalité chrétienne. La méditation dans l'esprit du zen m'aide à trouver ce silence intérieur qui favorise l'écoute, le discernement, l'attention" souligne Soeur Maryline Darbellay, Provinciale des Soeurs de la Croix. La communauté de Chavanod a créé un centre culturel et spirituel : la Maison du Grand Pré. Elles proposent des retraites classiques, mais aussi des pratiques psycho-corporelles inspirées de différentes traditions... et même des stages pour découvrir des outils de développement personnel.

EVITER LES DÉRIVES

Alors toutes les techniques ou outils sont-ils compatibles avec les valeurs et la foi chrétienne ? "Pour celle que je connais, oui. Mais ce qui compte, c'est que le praticien ne les détourne pas ! Il y a des gens vraiment dangereux, j'en ai connu" répond Marie-Laure Goujet.

Dérive sectaire ou abus spirituel sont les deux risques d'une quête de développement personnel. "Méfiez-vous d'une personne qui se fait appeler Maître ou prétend vous guérir" conseile Catherine Schoubrenner. "Si les échanges sont de qualité, si les participants ont développé des talents qu'ils ne se connaissaient pas, là c'est bon signe !" témoigne le Père Jean-Claude Thomas. Il est président du Chalet Arc En Ciel, une maison des Aravis qui propose des vacances en lien avec la spiritualité.

"On n'est pas dans la médecine. Il ne faut pas attendre de miracle d'une personne ou d'une technique. Le développement personnel, c'est prendre une responsabilité. Pouvoir lâcher la main qui vous a aidée et trouver son chemin" conclut le Père Pralong.