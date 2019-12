Les parcours "Gede" arrivent dans le Berry

Grandir en dix étapes, c’est la philosophie des parcours "Gede". Ils se mettent en place dans le Berry et notamment un parcours spécial pour les jeunes de 18 à 25 ans est prévu en janvier prochain au monastère de l'Annonciade à St Doulchard. Les deux organisatrices sont avec nous, elles vont tout nous expliquer dans quelques instants.



On parlera aussi de la lumière de la paix de Bethléem et d'un Noël partagé.