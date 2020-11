Les pauvres ont-ils vraiment leur place dans l'Église ? Les initiatives et les engagements pris depuis des siècles auprès de ceux qui sont en situation de pauvreté sont innombrables. Des figures comme Mère Teresa, Dom Helder Camara, saint Vincent de Paul ou Don Bosco sont parmi les plus illustres de cette charité mise en œuvre. Mais une question demeure : les plus démunis ont-ils vraiment leur place dans l'Église, dans nos églises ? Dans quelle mesure sont-ils impliqués au sein des paroisses, des mouvements et des associations ? Ont-ils le sentiment que l'on a besoin d'eux ou sont-ils considérés comme des bénéficiaires ? "Je veux rendre les pauvres à l'Église et l'Église aux pauvres", disait le Père Joseph Wresinski, fondateur d'ATD Quart Monde. Melchior Gormand et Véronique Alzieu reçoivent le Père Étienne Grieu, théologien, et Mgr Olivier Ribadeau Dumas, recteur du sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes.

[Dossier] Dimanche 15 novembre, Journée mondiale des pauvres - Dimanche 15 novembre 2020, ce sera la 4e Journée mondiale des pauvres. Instituée par le pape François en 2017, elle a pour thème "Tends ta main au pauvre". À cette occasion, l'émission JE PENSE DONC J'AGIS est consacrée toute cette semaine à la place des plus pauvres dans notre société. Il est question d'écologie, d'accès à la culture, de la pandémie de Covid-19 et de la place des plus démunis dans l'Église.

