Les Pèlerins de l’Eau Vive fêtent leurs 40 ans

Ce mouvement d’Eglise fête cette année ses 40 ans ! A cette occasion, les Pèlerins de l’Eau Vive se retrouveront à Lourdes du 20 au 23 juin prochains pour célébrer cet anniversaire. Créés en 1979 dans la cité mariale par Marion Cahour avec pour objectif d’aider les malades de l’alcool, les Pèlerins de l’Eau Vive vivent ensemble des temps fraternels et de prière. Présentation du mouvement en Vendée avec trois de ses membres : François Pépin, diacre et médecin accompagnateur, Jacques et Marielle.