Les persécutions des Chrétiens en Afrique

Portes Ouvertes va nous donner des exemples précis de ce qui se passe en Afrique et plus particulièrement en Afrique subsaharienne où le foyer du terrorisme brûle de plus en plus fort. Avec des témoignages bouleversants d'hommes et de femmes qui sont au cœur du brasier de la persécution.



Au micro de Didier Dubin, Frédéric Manceau de l'ONG Portes Ouvertes.