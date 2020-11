Les relations chrétiens musulmans

Les relations entre chrétiens et musulmans ne datent pas d’hier. Différents groupes rassemblent des membres de ces communautés dans les principales villes de l’Isère, ils nous présentent leur mission.

Les attentats islamistes donnent l’occasion de resserrer encore les liens de fraternité et de connaissance mutuelle. Ainsi, un imam de Grenoble dit son horreur devant de telles exactions contraires à l’Islam et à toute religion.