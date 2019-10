Les relations interreligieuses

La Fédération Protestante de France travaille et favorise les actions et le dialogue inter religieux. Il existe au sein de la FPF, deux commissions particulièrement en charge du dialogue inter religieux : la commission des relations avec l'Islam et la commission des relations avec le judaïsme. Le Pasteur Pierre Lacoste est investi dans l’axe les relations Islamo-chrétiens. Il est l'invité du Pasteur Paul Brandao.