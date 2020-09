Les religieuses de Thonon ont ouvert une boutique d'artisanat monastique !

"Le magasin est en bois clair, très lumineux. Il y a la bonne odeur du bois et des bougies. On s'y sent bien !" témoigne Stéphanie Vuagnat, présidente de l'association des Amis du Monastère de la Visitation. Cette bénévole qui passe plus d'une journée par semaine dans la boutique, pour en assurer la gestion.

Chaque semaine, du mardi au samedi, une équipe de douze bénévoles, actifs et retraités, ouvrent la boutique au public. On y trouve des articles religieux et des produits fabriqués dans une trentaine de monastères français. Des boissons, des vins, des denrées alimentaires, des cosmétiques... "Un jour, une dame est venue chercher une Bible et nous avons parlé une heure. Un partage spirituel très riche !" témoigne Marie-Christine Mas, l'une des permanentes.

"Faire connaître la vie Monastique et être présentes au monde d'une autre manière"

"La vente n'est pas l'unique but du magasin !" explique Mère Chantal-Maryse, la Supérieure de la Visitation de Marclaz. "Nous voulons faire connaître la vie monastique et être présentes au monde d'une autre manière que par nos prières et l'accueil de retraitants. Etre ouvertes à ceux qui passent, écouter ceux qui en ont besoin... Il y a tant besoin d'écoute et de bienveillance aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont en recherche spirituelle".

Les religieuses les plus âgées de la communauté sont heureuses de voir que "les choses bougent". Et parmi les plus jeunes, on trouve des volontaires pour assurer des permanences avec les bénévoles. C'est le cas de Soeur Thérèse-Maria, présente le mardi. "Rencontrer des personnes, les porter dans la prière, cela nourrit notre vie spirituelle!".

"Reste à faire savoir qu'une telle boutique existe dans le Chablais !" conclut Pierre, l'un des bénévoles. Quant au panneau "propriété privée, défense d'entrer", situé à côté du portail... ses jours sont comptés.



