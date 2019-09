Les repas partages à la Paroisse Protestante Unie d'Aubagne et de l'Etoile

Afin de créer des liens plus fraternels et de prendre le temps de se connaître, le temple du Pays d'Aubagne et de l'étoile organise des "repas partage".

Quatre repas auront lieu au cours de l'année ou chacun amène un bon petit plat peu importe son âge ou son parcours de vie.

Nous en parlons avec notre invité Maud Besançon, qui fait partie de l'équipe organisatrice des "repas partage" au Temple d'Aubagne.