Les responsabilités chrétiennes dans l'écologie

L’Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC) organise son 10ème colloque avec L’institut Supérieur d’Etudes Oecuméniques (ISEO), l’Institut Protestant de théologie et l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge. En partenariat avec le réseau Eglise verte. En Sarthe, les ateliers sont portés par l’Eglise Protestante Unie au Mans et dans la Sarthe, la Communauté Chrétienne Orthodoxe du Mans et le diocèse du Mans.



Un colloque qui aura lieu du 22 au 24 Février, et qui s’interrogera sur la capacité du christianisme à changer lui-même, lorsqu’il est interpellé par les défis de la crise écologique. Plus de détails en compagnie du Père Bruno Delaroche, il est au micro d'Auberi Maitrot.