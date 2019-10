Les saints: en quoi sont-ils un modèle?

La jour de la Toussaint est la fête de tous les saints. Il y a les plus connus, comme sainte Thérèse de Lisieux ou saint Vincent de Paul. Et d'autres, pas forcément canonisés, comme Sœur Emmanuelle, Etty Hillesum, Marcel Van, ou Claire de Castelbajac. Michel Cool, auteur en 2014 de "La nouvelle légende dorée" (éd. Salvator), nous explique ce qu'est la sainteté, "une histoire d'amour de quelqu'un qui prend au sérieux l'amour de Dieu".



"Être saint, c'est être profondément enfant de Dieu, rester avec cette spiritualité de l'enfance, cette fraîcheur qui fait qu'on est disponible aux autres"

Étre saint, vouloir ressembler à Jésus

"Les saints ont cette obsession-là: imiter Jésus." Le premier saint de l'histoire, c'est le Christ, le "saint des saints". Et depuis 2.000 ans l'histoire des saints est celle d'hommes et de femmes qui ont désiré ressembler au Christ. Ce n'est pas un hasard si l'un des livres les plus célèbres du catholicisme s'appelle "L'Imitation de Jésus-Christ", écrit par un anonyme entre les XIVe et XVe siècles.



Combien de saints ?

Difficile de connaître le chiffre exact de tous ceux que l'Église a canonisés, tellement il y en a ! Même nos éphémérides ne les recensent pas tous. D'ailleurs, beaucoup de personnes n'ont jamais été officiellement déclarées saintes mais ont pu inspirer à leurs contemporains une idée de la sainteté.

"Et il y a des saints parmi nous, rappelle Michel Cool, nous ne le savons pas et même l'Église ne le sait pas !" Souvent ils sont détectés par ce que le pape François appelle sensus fidei, que l'on pourrait traduire par "le bon sens populaire". "Cette façon que l'on a chacun de se dire : cette femme, cet homme, a quelque chose d'extraordinaire qui fait qu'il ou elle me communique quelque chose de l'ordre de la bonté."

Cette conscience aigüe d'Étre aimé de Dieu

La sainteté n'est pas réservée à une élite. Quiconque fait la découverte saisissante qu'il est aimé de Dieu peut désirer vouloir être saint. Humilité et charité sont les maîtres mots de celui qui désire aimer Dieu. "La sainteté c'est une histoire d'amour de quelqu'un qui prend au sérieux l'amour de Dieu."

Cela se fait souvent au prix d'un combat. Sainte Thérèse de Lisieux, que Michel Cool appelle "[sa] petite sœur du Ciel", offre l'exemple d'une "lutte permanente pour ne pas obéir qu'à son sur-moi". Pour lui, être saint, c'est être "profondément enfant de Dieu, rester avec cette spiritualité de l'enfance, cette fraîcheur qui fait qu'on est disponible aux autres".

Entretien réalisé en octobre 2017