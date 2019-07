Pour Mgr Yves Le Saux, il n'est pas étonnant que la figure de Bernadette et le lieu du sanctuaire de Lourdes interrogent tant nos contemporains. " Les saints sont éternellement jeunes... comme Dieu. C'est nous qui vieillissons, dans un monde qui vieillit sans cesse ". L'évêque du Mans témoigne de tout ce qu'il reçoit chaque année lors du pèlerinage diocésain dans la cité mariale où se pressent des milliers de " pauvres ". Il revient aussi sur les récentes nominations au sein du diocèse et sur le lancement du " Service de la charité et de la sauvegarde de la Création pour jeunes volontaires ". Un jeune couple a été missionné pour étudier sa mise en oeuvre en Sarthe.