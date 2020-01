Les Soeurs de Notre Dame au Congo 1_3

Les Soeurs de Notre Dame sont actives sur beaucoup de fronts et leur présence au Congo ne date pas d'hier. En trois émissions, faisons plus amplement connaissance avec leur apostolat. Ceci est la première: rencontre avec Sr Pélagie, la Provinciale, avec Sr Pélagie Maryse qui oeuvre avec les enfants des rues et pour terminer Soeur Godelieve, spécialisée en droit canon.