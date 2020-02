Les Visitandines de Thonon inaugurent leur boutique

"Les religieuses les plus âgées sont heureuses de voir que les choses bougent enfin !" sourit Mère Chantal Maryse, supérieure du Monastère de la Visitation de Thonon-Marclaz. La communauté est dite "contemplative" : les soeurs mènent une vie communautaire de prière, derrière la clotûre du monastère.

"Nous vendions quelques objets à côté des parloirs et de la chapelle. Mais il fallait sonner. Petit à petit, le projet d'une vraie boutique est né. Il a suscité un grand enthousiasme".

VIVRE LA MISSION

Après de gros travaux, l'espace de quatre vingt mètre carrés, ouvert sur l'extérieur, tourne depuis un mois. On y trouve des produits religieux et monastiques. Des bénévoles tiennent le magasin et soeur Chantal Maryse y passe régulièrement.

Une boutique qui apportera quelques recettes à la communauté. Mais qui est surtout une manière de vivre la mission : "La vente n'est pas l'objectif principal. Nous souhaitons surtout créer des rencontres. Des bénévoles ont déjà eu de belles conversations avec des personnes qui s'interrogeaient sur la Bible ou la foi".

Adresse de la boutique : 32, route de la Visitation, Marclaz, 74200 Thonon-Les-Bains

Ouverture : Du mardi au dimanche de 9h30 à 12h et 15h à 17h30 (sauf dimanche après-midi)

Tél. : 04 26 48 71 97

