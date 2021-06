Les vocations - Etre appelé aujourd'hui

On parle de vocation pour tous les baptisés. On parle aussi de vocation spécifique pour les religieuses, religieux ou prêtres. Mais qu’est-ce que la vocation ? Qui appelle, comment se passe le discernement, l’accompagnement et la formation ?

Ces questions existent depuis toujours dans l’Eglise, depuis que le Christ a confié à son Eglise la mission de poursuivre son œuvre d’annonce du salut à tous les hommes.

Dans quelques jours un nouveau prêtre sera ordonné pour le diocèse de Grenoble-Vienne, l’occasion de faire un point sur la pastorale des vocations et l’accompagnement des jeunes, filles et garçons qui se sentent appelés par Dieu pour servir comme prêtre, religieuse ou religieux…