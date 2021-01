Les vœux de Mgr Planet pour 2021 et la nouvelle année en musique liturgique

Invités : Mgr Alain Planet, évêque de Carcassonne et Narbonne, Christian Bellot, responsable de la commission diocésaine Musique et Liturgie et Nicolas Alary



En ce début d’année, Mgr Alain Planet présente ses vœux aux fidèles du diocèse de Carcassonne et Narbonne et fait un commentaire de la fête du dimanche 10 décembre : le Baptême du Seigneur Jésus-Christ.



Après des interludes de musique festive liturgique de saison, Christian Bellot évoque la richesse joyeuse de la musique liturgique à proposer au cours de cette saison.