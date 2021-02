Lieux de cultes ouverts mais pas de célébration dans les communes concernées par le confinement dans les Alpes-Maritimes

Du vendredi 18h au lundi 6h dans les communes concernées par le confinement, le diocèse de Nice confirme ce qui était déjà dans toutes les têtes. "Aucune célébration religieuse (excepté les obsèques) ne pourra se dérouler dans les églises" explique Mgr André Marceau dans un communiqué. Pour autant, contrairement à la rumeur, "les lieux de culte restent bien ouverts durant cette période" comme c'était le cas lors des deux confinements précédents.

Les propositions du diocèse écartées par la préfecture

Dans son communiqué, Mgr André Marceau précise qu'il y a eu des discussions avec la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour les fidèles de la Côte d'Azur, c'est le deuxième confinement en période de Carême. Une des périodes les plus importantes de l'année. Ainsi, "le diocèse avait proposé de permettre aux fidèles de participer à la messe dominicale en limitant sa durée à 30 minutes", proposition qui n'a pas été retenue par la préfecture.

"Une fois de plus les croyants sont pénalisés" dit l'évèque de Nice qui observe qu'il est possible "de pouvoir sortir, faire du sport, dans la limite d'une heure et de 5 kilomètres". Mgr André Marceau demande aux prètres de maintenir les églises ouvertes car si les célébrations n'ont pas lieu, rien n'empêche de venir faire une prière dans son église.

Le communiqué du diocèse: