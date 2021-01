Loi pour le respect des principes républicains : attention !

Depuis quelques semaines le pouvoir législatif discute un projet de loi confortant le respect des principes de la République. Ce texte a pour ambition première d’apporter une réponse concrète à toute forme de séparatisme et à lutter contre l’islamisme radical.

Mais ce projet de loi pose de nombreuses questions quant à la liberté de l’exercice du culte pourtant garantie par la loi de 1905.

Certaines dispositions prévues par ce projet de loi imposeraient même des contraintes discriminantes voire intrusives qui s’accommoderaient mal de la liberté d’association et du libre exercice des cultes. C’est en tout cas l’avis des Eglises protestantes qui réagissent fermement à ce qu’elles dénoncent comme des dérives et même des dangers.

Aujourd’hui, les évangéliques de Grenoble s’unissent pour informer largement sur ces dérives.

