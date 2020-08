Louis & Zélie Martin : la vie sainte d'un couple de parents, revelée par la BD

Olivier Malcurat, co-auteur avec son épouse Marie du scenario de la bande-dessinée : "Louis et Zélie Martin, plus dignes du Ciel que de la Terre", parue chez Artège, est l'invité aujourd'hui de RCF Vendée.

Le 18 octobre 2015, les époux Martin sont devenus les premiers époux et parents à être canonisés ensemble par l'Église. Non pas parce que leur fille Thérèse est sainte, mais parce que leur vie d'apparence très ordinaire, ancrée dans une foi à toute épreuve, abandonnée à la Providence divine, a façonné leurs âmes et celles de leurs enfants pour le Ciel.