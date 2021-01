Mariage, Amour, Vie : quel est le message de l'Eglise ?

Ce dimanche aura lieu La Marche pour la Vie (enmarchepourlavie.fr) mais aussi les 150 ans de l'Apparition de la Vierge Marie à Pontmain !

Dans Eglise en Sarthe, Mgr Yves Le Saux revient sur le message de l'Eglise par rapport à notre rapport à la Vie et à notre atttention aux plus faibles.

Il nous rappelle aussi le lien entre le diocèse du Mans et le sanctuaire de Pontmain, ainsi que l'actualité du message de la Vierge qui était apparue dans un temps d'angoisse et d'incertitude pour les villageois de ce village de Mayenne.