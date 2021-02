Toujours à la découverte de la promo 2021 des jeunes étudiants de CAP MISSIO qui ont acceptés de dire OUI pour un an à DIEU. Marina et Samuel nous font partager leur expérience au sein de l'école d'évangélisation de Montpellier : parcours, formation, temps de formation et de prière, journée au service des frères et soeurs...