Martin Bouygues, de médecin à aumônier à la clinique du Pré

Chaque jour de l’année des hommes et des femmes de tout âge, issus d’horizons différents, de professions variées, poussent les portes des hôpitaux, des cliniques, des EHPAD, lieux clos par excellence, pour aller à la rencontre des plus fragiles.



C'est le cas de Martin Bouygues, qui de médecin à la clinique du Pré, est passé à aumônier, toujours à la clinique du Pré. Une présence religieuse, amicale et surtout une oreille attentive qu'il apporte chaque mardi aux patients de la clinique qui le désirent.



On le retrouve cette semaine dans " Sur les pas ", au micro d'Isabelle Mandron.