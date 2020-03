Méditation et paix intérieure

Respirez profondément et détendez-vous. Vitamine C passe en mode zen.

Vitamine C reçoit le Père Patrice Gourrier qui publie un livre sur la méditation et la paix intérieure.

Le Père Patrice Gourrier anime le centre de méditation spirituelle situé à l'Abbaye Sainte-Croix de Saint-Benoît près de Poitiers.