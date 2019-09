Mère Teresa musical : le retour !

Après son grand succès à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Montaigu et Pouzauges en 2018, avec plus de 5 000 spectateurs, la comédie musicale Mère Teresa revient à vous en 2019 ! Des jeunes, accompagnés de l'initiateur du projet, l'abbé Robineau, viennent nous parler de leur expérience en tant que chanteur et acteur dans un projet ambitieux, à la fois artistique et missionnaire.



Le spectacle sera joué pour onze dates en Vendée, à partir du 7 et 8 septembre prochain aux Herbiers. Il sera donné au profit de l'association Sourires en Sari pour financer des projets pour les enfants des rues de Bangalore (Inde) avec les Salésiens de Don Bosco, et aider au financement du séjour humanitaire en Inde d'environ 25 jeunes (août 2020).