« Pour ce premier numéro de « racontez nous vos innovations », je reçois Hortense Fauriaux, clémentine Lefaure et Céline Moreau, trois jeunes entrepreneuses Creusoises. Elles vous racontent comment l’idée de « Mes lolos » est née et surtout pourquoi elle leur est apparue comme une évidence. Ce projet d’Entreprise a permis à ces trois amies d’enfance d’obtenir le prix Coup de Coeur 2020 décerné par le dispositif Pépites en Nouvelle Aquitaine que nous aurons bientôt l’occasion de vous présenter.



Leur histoire est pleine d’enthousiasme et d’espoirs… Sans plus attendre découvrez là et qui sait aidez les à en écrire une belle suite… »