Messe Chrismale 2021

"Quelle espérance pour nous à Pâques cette année?" c'est la question que nous explorons avec trois prêtres du diocèse de Lyon:

le père Olivier Velut, chapelain à la basilique de Fourvière et prêtre accompagnateur dans l'Établissement de la Favorite dans le 5ème arrondissement de Lyon, le père Yves Guerpillon, curé de l'ensemble paroissial à ND de la Miséricorde Lyon-8-Vénissieux, et le père Luc Garnier, curé de la paroisse de Brignais et Chaponost.

En pleine crise de la Covid 19, la Bonne Nouvelle de la Résurrection retentit particulièrement en ces temps troublés.

Comment le Christ nous accompagne-t'il dans l'épreuve?

Quelles sont les Bonnes Nouvelles de nos vies malgré ce contexte anxiogène?

Autant de pistes que nous approfondissons avec eux.