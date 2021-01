Mgr Celestino Migliore, nonce apostolique en France

Mgr Celestino Migliore est arrivé à Paris il y a un an après avoir effectué de nombreuses fonctions diplomatiques à travers le monde. Il a également été observateur permanent du Vatican auprès de l'ONU avant d'être envoyé comme nonce apostolique à New York, en Pologne, en Russie, en Ouzbékistan et aujourd'hui en France. Il témoigne de son parcours de foi et de sa mission au micro d'Étienne Pépin.

Qu'est ce qu'un nonce apostolique ?

Le statut de nonce apostolique a une double facette, tout d'abord comme tout autre agent diplomatique ou ambassadeur, il représente un état, ici le Vatican , et son chef, ici le pape François. En revanche, le nonce apostolique est aussi une figure spirituelle. "La nonciature ne représente pas techniquement l'état du Vatican, elle représente le Saint-Siège, c'est à dire la papauté" précise Mgr Migliore.

Les "intérêts" défendus ne sont pas uniquement d'ordres politiques ou économiques, la nonciature a également la mission "d'assurer les liens de communion entre une Église locale et l'Église universelle représentait par le Saint-Père" explique le nonce apostolique.

"Le Seigneur n'appelle personne à devenir nonce apostolique, le Seigneur appel à devenir prêtre."

Du piémont au monde de la diplomatie

Avant d'être nonce apostolique, Mgr Celestino Migliore est prêtre car pour lui "le Seigneur n'appelle personne à devenir nonce apostolique, le Seigneur appel à devenir prêtre."

Le projet de vivre à l'étranger et de parcourir le monde n'était pas une volonté particulière de ce piémontais qui aime "son coin". Pourtant, il rappelle combien l'obéissance est centrale dans la vocation de tout prêtre, ce qui lui a permis de faire confiance lorsque son évêque l'a appelé à cette mission.

Une mission complexe notamment dans les pays où les relations avec le Vatican sont complexes, comme le Vietnam, la Chine ou la Corée du Nord où Mgr Migliore a été plusieurs fois en missions.