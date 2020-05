Mgr Jacolin : "j'invite les paroisses à se préparer au déconfinement dès la semaine prochaine !"

Suite à l'injonction du Conseil d'Etat au gouvernement de lever l'interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte, nous avons recueilli les réactions de Mgr Jacolin. Au plus tard, dès lundi, le gouvernement devrait lâcher du lest, avec tout un protocole respectant les normes sociales et sanitaires. Notre évêque se réjouit de cette décision, et invite donc les paroisses à se préparer à ce déconfinement, puisque les messes de Pentecôte devraient pouvoir se tenir. Dans certains lieux, un service d'ordre bénévole sera nécessaire, les messes seront multipliées pour que le plus grand nombre puisse y participer, car un quart seulement du public habituel pourra être accueilli.