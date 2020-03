Mgr Jacolin : "Nous vivons un Vendredi Saint avant l'heure, qui risque de continuer au-delà de Pâques !"

Mgr Jacolin évoque la situation du diocèse à l'heure du confinement et de l'absence de messes publiques. Une situation difficile, un véritable "Vendredi Saint" avant l'heure, qui risque de continuer au-delà de Pâques. Mgr Jacolin et son conseil essayent de trouver des solutions pour faire vivre au plus grand nombre les futurs offices de la Semaine Sainte, semaine essentielle pour les chrétiens. L'Eglise qui compte plus que jamais sur les nouveaux moyens de communication et sur votre radio.