Mgr Jacques Habert achève sa visite pastorale du monde rural

"J'ai rencontré des personnes passionnantes et j'espère avoir montré l'image d'une Eglise qui s'intéresse à ce que vivent les hommes et les femmes et qui prend la mesure des réalités", conclut l'évêque de Sées. Cette démarche diocésaine a été concomitante avec la crise dite des "gilets jaunes". "J'ai vu des gens en souffrance, qui se retroussent les manches. Il ya des questions cruciales qu'il faut entendre." Le 28 septembre prochain, le diocése se réunira pourdégager les enseignements de cette visite pastorale.