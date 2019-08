Mgr Sloskans, un évêque selon le coeur de Dieu

Né en 1893 et décédé en 1981, Mgr B. Sloskans a commencé son ministère épiscopal dans le contexte des persécutions contre la foi en Dieu. Le vénérable évêque a souffert par amour pour le Christ et son Église, d’abord dans les camps soviétiques, puis en déportation, en Sibérie. Après sa libération, il a exercé son ministère en Lettonie, et ensuite, pendant 35 ans, en Belgique. Par sa vie offerte pour ses frères, Mgr Sloskans fut une image vivante du bon Pasteur, doux et humble de cœur. Pour chacun d’entre nous, il peut devenir un ami, un frère, un père.