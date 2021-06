Mgr Vuillemin : la cause animale mérite plus qu'une guerre de tranchées

La place des animaux dans l'Eglise catholique : tel était l'objet d'un colloque la semaine dernière au centre Sèvres à Paris auquel assistait Mgr Jean-Pierre Vuillemin, évêque auxiliaire du diocèse de Metz.

"Sur un plan théologique, nous avons pu voir comment l'enseignement de Saint Augustin et de Saint Thomas d'Aquin fut déterminant", indique-t-il, en rappelant également la belle figure de Saint François d'Assise, si proche des animaux.

Une dignité différenciée

"Même si tout au long de l'histoire, on peut recenser des prises de position officielle de l'Eglise contre la souffrance animale inutile, force est de constater que les animaux sont les grands absents des enseignements catéchétiques", souligne Mgr Vuillemin, appelant les chrétiens à se comporter avec soin et de manière responsable.

Il est ainsi injuste de discréditer toute la filière agricole sous prétexte que des abus sont recencés dans certains endroits. Il est tout aussi injuste de tourner en ridicule les défenseurs de la cause animale sous prétexte que des extrémismes s'expriment violemment ici ou là.

Des conditions de vie qui interrogent notre conscience

"La cause animale mérite plus qu'une guerre de tranchées entre des positions irréconciliables. L'Eglise doit être un lieu de dialogue et d'interpellation éthique pour un plus grand respect dû à ces êtres jouissant d'une certaine dignité", déclare-t-il.