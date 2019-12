Mgr Yves Boivineau : "Jésus n'est pas venu dans un monde en ordre"

"J'ai de beaux souvenirs de 2019. Des événements, des rassemblements diocésains. Mais surtout : l'ordinnaire ! Voir des jeunes ou des moins jeunes cheminer avec le Christ" confie Monseigneur Yves Boivineau, Evêque d'Annecy.

2019 qui a aussi été une année douloureuse pour les catholiques, avec tant de révélations de scandales sexuels qui touchent l'Eglise. Comment garder confiance en l'Institiution ? "Je vois que l'Eglise est dans une démarche de vérité, qui est forcément salutaire" analyse l'Evêque. "Les victimes sont au coeur des préoccupations".

"Ce ne sont pas les actions d'éclat qui vont changer les choses. C'est notre proximité"

Après les gilets jaunes, l'an passé, voilà les fêtes de fin d'année à nouveau agitées, sur le plan social. "Je vois de l'inquiétude, de l'angoisse, de l'amertume. Des familles qui auront du mal à se retrouver. Les chrétiens doivent prendre leur place. Apporter de la proximité, de la sérénité. Et rester centrés sur le bien commun. Ne pas se laisser emporter par des slogans".

"Jésus, au premier Noël, n'est pas venu dans un monde en ordre. Il est venu dans un pays occupé par les romains ! Et il s'est fait proche. C'est cette proximité de Dieu que les chrétiens sont invités à vivre au quotidien. Et à communiquer. Etre solidaire, attentif à ceux qui sont perdus. Ce ne sont pas les actions d'éclat qui vont changer les choses. C'est notre proximité".

