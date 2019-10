Migrants, osons la rencontre

L’escale Saint Marc

Il y a quelques jours a été inauguré un nouveau lieu d’accueil et d’écoute : l’Escale, en plein cœur du Centre œcuménique Saint Marc à Grenoble.

Les jeunes adultes en pèlerinage en Terre Sainte

Plus de 80 jeunes partent en pèlerinage du 26 octobre au 3 novembre. Ils vous invitent à prier pour eux… et se proposent de porter vos intentions.

Osons la rencontre avec les migrants – Université d’automne de CVX les 9, 10 et 11 novembre

Les migrants, tout le monde en parle, mais bien souvent les réalités migratoires sont réduites à des données chiffrées à des concepts abstraits qui ouvrent la porte à tous les excès. Pourtant, derrière ces données, c’est bien la vie d’enfants, de femmes et d’hommes qui sont en jeu.

Dans quelques jours, une université d’automne proposera d’oser la rencontre et, malgré les tensions, de chercher à construire l’avenir.

Renseignements et inscriptions