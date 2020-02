Migrations: parlons sereinement des choses qui fâchent

Dans le cadre d'un partenariat entre le temple de la rue Grignan et les paroisses catholiques de Saint Ferreol et de la Trinité à Marseille,

trois rencontres sont proposées pour prendre le temps de partager les questions et ressentis autour des migrants.

Rdv le jeudi 13 février à 19h à l'église Saint Ferreol, le samedi 15 février à 18h à l'église de la Trinité et le dimanche 16 février à 12h au Temple Grignan.