Le groupe œcuménique d’Annecy propose une célébration de prière pour l'Unité des Chrétiens ce jeudi . Les explications de Marie-Françoise Pradet, membre du groupe et déléguée à l'oecumenisme pour le diocèse d'Annecy

En bref : ça sent la reprise pour les lieux de retraite spirituelle et maison d'accueil chrétiennes du département !

"A la rencontre des chrétiens d'Orient" : une exposition à voir sur Internet. Marielle Fontanilles, de l'Oeuvre d'Orient, nous en parle.

TABLE RONDE "MISSION : FLEURIR EN LITURGIE !"

Elles accompagnent les célébrations, elles donnent de la chaleur aux églises quand on y rentre pour se recueillir un instant ou pour visiter… Focus sur les fleurs aujourd’hui !

Des dizaines de femmes en Haute-Savoie créent des compositions florales pour la liturgie. Nous découvrons aujourd'hui les coulisses de ce travail et l'engagement de ces paroissiennes.

Témoignent :

- Marie-Louise Viguier. Elle est responsable diocésaine Fleurir en Liturgie, formatrice et engagée dans sa paroisse en Vallée-Verte

- Christiane Roguet.Formatrice, elle fleurit maintenant occasionnellement à Fillinges

- Emmanuelle Casier. Formatrice, elle crée des compositions dans la paroisse Saint-Jean aux Portes d'Annecy

Et aussi :

- Hélène Chaumontet. Retraitée, engagée dans le fleurissement dans le bassin annécien

- Père Dieudonné Nsengimana. Curé de deux paroisses dans le Chablais, il raconte comment une composition lui a récemment inspiré une homélie

- Frère Didier, moine de Tamié. Il fleurit et forme à l'abbaye et nous éclaire sur toutes les notions théologiques qui sous-tendent les compositions.