Missionnaires au coeur du monde étudiant

Annoncer le christ au coeur du monde étudiant, une mission pas évidente à laquelle ont choisi de se consacrer des jeunes de la communauté de l’Emmanuel.



Etudiants, jeunes pro, ils donnent une année pour évangéliser sur les campus, les facs, bibliothèques et restaurants universitaires.



Une année entre parenthèses consacrée au don de soi.



Dès septembre 2021 on les retrouvera à Aix en Provence.



Que vont-ils faire concrètement? Comment appréhendent-ils cette mission?



Claire, consacrée de l'Emmanuel et Alexandre, qui a vécu une année "Emmanuel Campus" nous présente cette initiative.