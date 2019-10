Mon bénévolat : célébrer des funérailles

Leur mission a commencé par un appel. Un appel du coeur, une attirance pour cette mission. Ou la proposition d'un membre de la paroisse. "Jusqu'à ce qu'on me propose, j'avais tout fait... sauf ça ! Je me pensais trop sensible, je pensais que je n'y arriverais jamais" raconte Marie-Madeleine, qui accompapgne les familles au crématorium des Iles, à Annecy.

Par deux ou trois, ces bénévoles accueillent les familles en deuil. Leur première action : écouter, puis aider à préparer la célébration. Vient ensuite un travail plus personnel : rédaction du déroulé de la célébration et d'un commentaire d'Evangile. Le Jour J, ces mêmes bénévoles sont là pour accueillir le corps et les proches. Puis ils président la célébration. Et peuvent accompagner au cimetière.

Pour aider ces laïcs : le travail en équipe, des livres-ressource, des formations organisées par le Diocèse. Et dans plusieurs paroisses : des temps de relecture et de partage, avec un prêtre.

ACCUEIL, ECOUTE, ACCOMPAGNEMENT

Cette mission en trois temps, ils ont appris à l'aimer dans sa globalité. Malgré les peurs des premières fois. "Au début je ne voulais pas rédiger le commentaire d'Evangile. Je m'y suis mis, petit à petit" témoigne Henri, en mission depuis quinze ans à Poisy.

"Je me souviens d'avoir eu un trac fou devant une église pleine. Mais une fois le Signe de Croix posé, je me sens accompagnée par l'Esprit Saint" confie Isabelle, membre de la même équipe.

Une mission qui amène ces catholiques engagés à cottoyer la mort, la tristesse, des familles parfois divisées. Sans compter les mots ou les situations qui peuvent réveiller, chez ces bénévoles, des souvenirs personnels douloureux.

"Ce n'est pas qu'une prestation de service ! Le rapport aux familles et à la Parole de Dieu, c'est une vraie nourriture spirituelle !"

Mais à la clé, pour les membres des équipes funérailles : un épanouissement humain et spirituel. "Ce n'est pas qu'une prestation de service ! Le rapport aux familles et à la Parole de Dieu, c'est une vraie nourriture spirituelle !" souligne Isabelle.

"Dans cette situation particulière, sans aller trop vite, on témoigne d'une Espérance dans la Résurrection. Et cela nous habite" témoigne Catherine, engagée à Chamonix. "La fragilité des familles nous rend humbles. Et en même temps, quand je préside une célébration, je me sens pleinement moi-même. Et je me dis : oui, je crois en cette vie après la mort. Je crois ce que je professe !" renchérit Yannick, actif de Cran-Gevrier.

"Et tout cela, face à des assemblées qui sont souvent éloignées de l'Eglise... un peu comme une catéchèse. On n'a pas intérêt à se louper !" conclut Henri en souriant. Les étreintes à l'issue de la célébration, ou les mots de remerciements les jours qui suivent, viennent conforter ces bénévoles pas comme les autres.