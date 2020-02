Mon enfant est différent : quels chemins pour moi ?

L'appel décisif des catéchumènes

103 adultes du diocèse de Grenoble-Vienne seront baptisès à Pâques en Isère. Le 1er mars, Mgr de Kerimel les appelera officiellement.

Une journée pour les mamans le 30 mars à Voiron

L’Office Chrétien des personnes Handicapées est au service de personnes malades ou handicapées, mais aussi de leur famille et de leur entourage.

Dans quelques jours à Voiron, l’OCH et le service diaconie et soin du diocèse proposent une journée spéciale pour les mamans d’enfant porteur de handicap. Une journée pour souffler, prendre soin de soi et retrouver confiance.

Inscriptions à cette journée :

maman-grenoble@och.fr

06 82 30 69 73