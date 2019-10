Monseigneur Claverie - Un ami pour les algériens

Le 23 octobre 1994, à Bab el Oued, un quartier populaire d'Alger, Soeur Ester et Soeur Caridad, deux religieuses espagnoles issues de la congrégation des Augustines missionnaires sont assassinées. Ce double meurtre vient s'ajouter à la longue liste des religieux assassinés en Algérie qui commence le 8 mai 1994, avec la mort du frère Pierre Verges dans la bibliothèque diocésaine d'Alger, se poursuit avec l'enlèvement et la décapitation des sept moines cisterciens de Tibhirine, enlevés par le GIA, le groupe islamique armé, en mars 1996 dans leur monastère de Notre-Dame de l'Atlas et qui se clôture par l'explosion d'une bombe devant l'archevêché d'Alger, le 01 août 1996, emportant dans la mort Mgr Pierre Claverie, évêque d'Oran, alors âgé de 58 ans et auquel est consacrée l'émission d'aujourd'hui.