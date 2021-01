Montcresson (partie 1)

Montcresson, petite bourgade à 10km au sud de Montargis peut-être fière de ses habitants, certains très illustres et de son église. Celle-ci date du XIIIe siècle et grâce aux bons soins prodigués malgré les affres du temps et des guerres, nous accueille avec beaucoup de chaleur. La coloration de ses murs, ses vitraux qui, certains, retracent la vie de la Vierge ont été offerts par le Maréchal Patrice de Mac Mahon. En effet, le maréchal a terminé sa vie dans son château à Montcresson en offrant à l'église des vitraux en particulier dédiés aux saints des prénoms de sa famille. L'émission est en deux parties. La première traite de la visite de l'église.