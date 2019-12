Nativité : "L'incarnation de Dieu dans une famille et sur une terre, est un défi pour la raison, mais c'est aussi le génie du Christianisme !"

Il y a plus de 2000 ans, un couple cheminait vers la petite cité de Bethléem et une jeune femme de Galilée mettait au monde un enfant prénommé Jésus. Un évènement caché, presque anonyme qui eut des répercutions vertigineuses. Très tôt, les chrétiens ont fêté Noël et ont reconnu les lieux de la nativité. Dieu s’incarne dans un nourrisson, nous rejoint dans notre humanité, et pousse des cris d’enfants sur un coin de terre du bassin méditerranéen. Nous reviendrons sur cette histoire de Noël, sur la grotte de Bethléem, sur Bethléem aujourd’hui, avec un amoureux de la Terre Sainte, le P. Philippe-Marie Airaud, prêtre diocésain à la Roche-sur-Yon.