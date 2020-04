"On ne peut laisser mourir une personne seule"

Si la date du 11 mai devrait marquer le début d'un déconfinement progressif, la question d'une reprise des cultes en public reste encore floue.



Pour Mgr Yves Le Saux, les messes publiques devront reprendre, mais dans des conditions adaptées au contexte sanitaire. Par ailleurs, l'évêque du Mans souligne comment cette crise questionne notre rapport à la mort, au corps, à la technique et à la transcendance. Le confinement exigé par le virus du Covid19 éclaire d'une lumière crue l'incapacité de notre société "à voir au-delà de la technique et le virus nous rappelle que nous sommes mortels et que cette vulnérabilité dit quelque chose de notre nature humaine".