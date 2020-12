Noël avec les plus démunis : la diaconie et les associations caritatives mobili

Dans quelques jours, les catholiques fêteront Noël. Au terme de cette année si particulière, comment partager à tous la joie de la Nativité ? Notamment auprès de ceux qui peinent et qui souffrent : personnes isolées, sans visite, personnes de la rue, familles en situation précaire. La diaconie diocésaine et le caritatif catholique se mobilisent en ce moment auprès des plus démunis du diocèse. Une mobilisation qui prend tout sens au cœur de la morosité, de la crise économique, et de cette joie de la Nativité qui arrive et que les chrétiens ont à cœur de rendre vivante. Comment des organismes tels que les Conférences Saint Vincent de Paul ou l’Ordre de Malte se rendent-ils présents ? Nous en saurons plus dans cette émission.