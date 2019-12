Noël en Moselle, la veillée de Noël depuis la Cathédrale St-Etienne de Metz.

Noël en Moselle à l'occasion de l'année jubilaire, les 800 dans de la Cathédrale St-Etienne de Metz. Nous sommes réunis dans la sacristie des chanoines avec Christine Martin et Thierry Georges de RCF Jerico Moselle et leurs invités les Abbés Dominique Thiry et Gabriel Normand, Philippe Brunella directeur du Musée de la Cour d'Or. Nous entendrons également Dominique Gros, maire de Metz, Yann Grienenberger, directeur du Centre International d’Art verrier de Meisenthal, Aline Kenk et Pauline Mozet au Sentier des Lanternes ainsi que Stéphane Bern et Laurent Voulzy. (Nous entendrons Les Compagnons de la Chanson, Noël blanc Michael Bublé Santa Claus is coming to town ainsi qu'un court extrait de Laurent Voulzy)