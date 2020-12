Noël se prépare en paroisse et en famille

Le temps de l’Avent se termine, la fête de Noël approche. C’est dans un climat bien particulier que nous vivrons cette fin d’année, entre restrictions de rassemblements familiaux et jauge limitée pour accueillir les fidèles dans les lieux de culte qui font habituellement le plein en cette période.

Les paroisses s’organisent malgré tout pour offrir le meilleur accueil possible et nous sommes appelés à retrouver le sens de Noël : la naissance d’un enfant Dieu qui annonce le salut à tous les hommes…

A la fin de l'émission, Mgr de kerimel, évêque du diocèse de Grenoble-Vienne présente son message de Noël.