Nos églises renferment des bijoux à découvrir !

Dimanche c'est la Pentecôte et ce samedi des adultes seront confirmés à la cathédrale de Bourges. François Chasseriau sera avec nous dans quelques instants pour nous parler de cette célébration importante pour le diocèse.



Comment s’adapter à la crise sanitaire et garder le lien avec la foi ? Il y a 15 jours nous avons entendu une responsable d’aumônerie, aujourd’hui une catéchiste nous livrera son témoignage.



Et il est de nouveau possible de visiter des lieux culturels et de se promener librement, alors profitons-en pour faire du tourisme spirituel ! On vous présentera un ouvrage qui vient de sortir : Berry insolite et secret.