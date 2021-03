Notre ange-gardien, concept spirituel ou réalité terrestre?

L'Eglise affirme leur présence, déjà attestée dans l'Ancien Testament. Les grands anges, Gabriel, Michel, Raphael. Il y a également l'ange déchu, le Diable, la créature tombée du coté obscur. Et il y a cette multitude de de serviteurs ailés confié à chaque homme lors de conception afin de veillé sur lui et d'être une sorte d'intermédiaire entre deux mondes: ici-bas et là-haut.